Libia: premier greco Mitsotakis a colloquio con Haftar ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha ricevuto il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar, nel suo ufficio nel parlamento di Atene. "Siamo pacifisti; siamo venuti qui per parlare di pace", ha dichiarato Haftar in arrivo al parlamento di Atene attorno alle 13 ora greca. In precedenza, Haftar ha avuto questa mattina un colloquio con il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias senza poi fare dichiarazioni alla stampa. A parlare è stato invece il capo della diplomazia ellenica, il quale ha detto che la Grecia si aspetta che la Germania tuteli le posizioni europee alla conferenza di Berlino sulla crisi libica in programma per domenica. Dendias ha detto di aver avuto un colloquio "lungo e interessante" con il generale Haftar, al quale ha chiesto di partecipare alla conferenza di Berlino domenica "con uno spirito costruttivo". Secondo Dendias, Haftar si è detto d'accordo con la posizione della Grecia sulla crisi libica: "Siamo pronti ad aiutare la Libia nel 'giorno dopo'(la crisi)", ha dichiarato. (Gra)