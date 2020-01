Governo: approvato da Cdm nuovo regolamento per dotazione taser alle forze di Polizia

- Approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare il nuovo regolamento che disciplina l'uso del taser, la pistola ad impulsi elettrici, da parte delle forze di Polizia. Il nuovo regolamento passerà ora al vaglio del Consiglio di Stato per un parere e poi tornerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. (Rer)