Repubblica Ceca: premier Babis, buone relazioni con Austria nonostante divergenze su nucleare

- Le differenze in merito all'energia nucleare non rappresentano un ostacolo alle buone relazioni fra la Repubblica Ceca e l'Austria. Lo ha dichiarato il premier ceco, Andrej Babis, dopo un colloquio bilaterale con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Ctk", Kurz ha a sua volta assicurato che la Repubblica Ceca è il più importante partner commerciale di Vienna in Europa centro-orientale. Il colloquio è avvenuto a Villa Kramar dopo il vertice di ieri tra i capi di governo del gruppo di Visegrad e il cancelliere austriaco a Praga. (segue) (Vap)