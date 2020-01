Repubblica Ceca: premier Babis, buone relazioni con Austria nonostante divergenze su nucleare (2)

- Babis ha dichiarato che in materia di immigrazione Austria e Repubblica Ceca "sono sulla stessa barca. La Repubblica Ceca ha il più basso tasso di disoccupazione in Europa e ogni persona che viene qui lo fa con un permesso di lavoro. Dobbiamo far rispettare questo principio in Europa". Kurz ha ricordato che i rapporti commerciali tra i due paesi valgono circa 10 miliardi di euro e le compagnie austriache che operano in territorio ceco sono circa 1.800. "Siamo uno dei maggiori investitori in Repubblica Ceca", ha detto il cancelliere. Nell'incontro si è parlato anche dei lavori per collegare con un'autostrada Praga a Linz. Secondo il primo ministro ceco essi si concluderanno prima del collegamento Brno-Vienna. (Vap)