Inflazione: Istat, +0,2% a dicembre 2019, +0,5% su anno

- Nel mese di dicembre 2019, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua (in ripresa da +0,2% del mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo ha fatto sapere l'Istat nel suo report relativo ai dati definitivi dei prezzi al consumo al dicembre 2019. Secondo l'istituto di statistica, in media, nel 2019, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita dello 0,6%, dimezzando quella del 2018 (+1,2%). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l‘“inflazione di fondo”), la crescita dei prezzi al consumo è stata dello 0,5% (da +0,7% dell’anno precedente). La lieve accelerazione dell’inflazione nel mese di dicembre è imputabile, secondo l'Istat, prevalentemente all’inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che sono passati da -3,0% a +1,6%). L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici hanno decelerato di un decimo di punto, rispettivamente da +0,7% a +0,6 e da +0,8% +0,7%. L’aumento congiunturale sarebbe dovuto alla crescita dei prezzi di più componenti merceologiche e in particolare dei Servizi relativi ai trasporti (+0,9%), dei Beni alimentari non lavorati (+0,6%), dei Beni energetici non regolamentati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,4% per entrambi). (segue) (Ren)