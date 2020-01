Iran: Lavrov, avvistati sei F-35 vicino al confine dopo attacchi a basi di Erbil e al Asad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno sei gli aerei da combattimento statunitensi F-35 che sarebbero stati avvistati nei cieli in prossimità del confine iraniano a seguito degli attacchi missilistici condotti dalle Guardie della rivoluzione islamica dell’Iran contro le basi militari di Erbil e Aiyn al Asad, in Iraq: tale informazione, tuttavia, è ancora in attesa di conferma. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, commentando l’abbattimento accidentale del Boeing 737 della Ukraine International Airlines da parte delle forze iraniane. “A quanto pare le autorità di Teheran si aspettavano una nuova risposta statunitense a seguito degli attacchi contro le basi di Erbil e Aiyn al Asad, non sapendo tuttavia in quale misura: in ogni caso, sarebbero almeno sei gli F-35 avvistati in prossimità del confine iraniano”, ha detto il ministro, aggiungendo che “il nervosismo è normale in situazioni come questa”. (Rum)