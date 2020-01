Asean: ministri Esteri discutono di Mar Cinese Meridionale, rohingya e vertice con Usa

- Si conclude oggi a Nha Trang, in Vietnam, con una riunione informale il “ritiro” dei ministri degli Esteri dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, iniziato ieri. Il paese ospite detiene quest’anno la presidenza di turno. Gli altri Stati membri sono il Brunei, la Cambogia, le Filippine, l’Indonesia, il Laos, la Malesia, il Myanmar, Singapore e la Thailandia. Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e lo stallo nel rimpatrio dei rohingya in Myanmar sono stati i temi principali della prima giornata, a quanto si apprende dal quotidiano thailandese “Bangkok Post”. La giornata si è chiusa con una cena di lavoro in cui è stato raggiunto un consenso di massima sulla proposta statunitense di organizzare un vertice speciale Usa-Asean a Las Vegas il 14 marzo. L’invito è giunto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la sua mancata partecipazione al summit di Bangkok, lo scorso novembre. (segue) (Fim)