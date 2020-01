Asean: ministri Esteri discutono di Mar Cinese Meridionale, rohingya e vertice con Usa (2)

- Per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale, area in cui diversi Stati membri sono coinvolti in dispute territoriali con la Cina, i ministri hanno confermato l’obiettivo di arrivare a un Codice di condotta che regoli la risoluzione delle controversie. Riguardo alla questione rohingya – i profughi della minoranza islamica del Myanmar, a maggioranza buddista, fuggiti in Bangladesh dopo le violenze dell’agosto del 2017 – il ministro degli Esteri thailandese, Don Pramudwinai, ha riferito che il rappresentante birmano ha illustrato agli interlocutori le argomentazioni che il consigliere di Stato, Aung San Suu Kyi, ha presentato in difesa del suo paese davanti alla Corte internazionale di giustizia (Cig), che si pronuncerà la prossima settimana sull’accusa di genocidio mossa dal Gambia. (segue) (Fim)