Asean: ministri Esteri discutono di Mar Cinese Meridionale, rohingya e vertice con Usa (3)

- Il ministro degli Esteri malese, Saifuddin Abdullah, nel suo intervento, pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha ribadito la posizione di Kuala Lumpur e ha confermato l’assistenza umanitaria sia nello Stato birmano di Rakhine che in Bangladesh: la Malesia, paese a maggioranza musulmana, chiede che “i responsabili del genocidio siano portati davanti alla giustizia; che il rimpatrio, volontario, sicuro e dignitoso, avvenga il più rapidamente possibile mediante consultazioni con rohingya”. Abdullah ha esortato il governo del Myanmar ad affrontare il “deficit di fiducia” nei suoi confronti e ha indicato come una priorità regionale “il diritto dei rohingya a una vita libera, decente e dignitosa (…) creando le condizioni favorevoli per la sicurezza umana e lo sviluppo inclusivo di tutte le comunità e aumentando l’accesso all’assistenza umanitaria”. (segue) (Fim)