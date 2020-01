Milano: Boccalini (Taxiblu), più licenze Taxi non risolveranno i problemi della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A fronte dell’incontro avvenuto ieri con l’assessore Granelli del Comune di Milano appare chiaro che nonostante le ennesime proposte da noi avanzate per migliorare il servizio Taxi, da questa Giunta emerga sostanzialmente la sola volontà di aumentare le licenze senza occuparsi realmente del problema. Un problema molto più articolato fatto di sicurezza, traffico congestionato, servizi pubblici carenti e qualità dell’aria a livelli pessimi". Lo afferma in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi. "Dal Comune - spiega Boccalini - parte ormai sempre lo stesso disco rotto sui dati (da noi forniti) di evasione delle chiamate. Dati che dicono che a fronte di un 15-20 per cento massimo di chiamate inevase, vi sono circa un 50 per cento dei mezzi Taxi liberi disponibili. Non bisogna essere degli scienziati per capire che ciò è legato al fatto che per raggiungere un cliente dal parcheggio Taxi con i lenti tempi di percorrenza attuali, ci si mette sempre di più. Anche su distanze davvero brevi". "Il Comune dimostri con azioni serie e concrete su questo come sugli altri temi critici della città di voler impegnarsi seriamente a risolvere la situazione e poi discuteremo delle licenze. In Comune si vuole costruire la casa dal tetto, quando a questa città mancano le fondamenta per essere una reale città europea. A Palazzo Marino qualcuno prenda atto di questo e agisca o si dimetta, perché l’incompetenza su questi temi sta mettendo in ginocchio non una categoria di lavoratori ma un’intera città” conclude Boccalini.(Com)