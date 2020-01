M5s: Gallo (M5s), nessun conflitto ma evoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I processi democratici sembrano sempre stupire anche la stampa, che preferisce alimentare clima di scontri e contrapposizioni totalmente inventati e che è abituata a metterci gli uni contro gli altri perchè un titolo che parla di conflitti vende di più". Lo ha scritto in un post su Facebook Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati."Gli Stati Generali - ha proseguito Gallo - sono un momento importante di evoluzione per il M5s che resta tra le forze più democratiche e innovative dello scenario italiano e internazionale e possono rinforzare l'impalcatura democratica, la visione e l'identità del M5s per avere la forza di affrontare i prossimi 10 anni continuando a contrastare i poteri che schiacciano le nostre vite e riaccendere l'entusiamo e le energie dei singoli e delle comunità. Tutte le voci di cambiamento che sono state inascoltate in questi anni devono unirsi e avviare una discussione ampia e chiara per produrre una proposta corale con tutti gli attivisti, i portavoce locali e nazionali per avere il coraggio di ridiscutere tutto il necessario, nella più ampia cornice possibile". (segue) (Ren)