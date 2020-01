M5s: Gallo (M5s), nessun conflitto ma evoluzione (2)

- "In attesa di regole chiare per il deposito di una proposta agli Stati Generali c'è chi è dentro al M5s da 13 anni come me e sente la responsabilità come tutti voi di costruire le basi per il futuro - ha proseguito Gallo - e da cittadino e portavoce vuole dare il suo contributo per migliorare il mondo che abbiamo intorno. Abbiamo un tempo molto ridotto e un confronto ampio da fare e per questo una ventina tra senatori e deputati ha deciso in tutta trasparenza di incontrarsi e confrontarsi. Insieme pensiamo che quanto prima sia necessario che tutti gli attivisti sappiano con largo anticipo le regole degli stati generali per poter presentare e decidere proposte sull'organizzazione interna del M5s e sull'identità del M5s nei prossimi 10 anni. E' questo il momento di incontrarsi in modo sempre più corale con tutti i portavoce e gli attivisti per dare tutti una mano al M5s e al Paese", ha concluso l'esponente del Movimento. (Ren)