Repubblica Ceca: Valkova resta commissario diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La parlamentare del partito di governo ceco Ano Helena Valkova resterà commissario per i diritti umani. Lo ha deciso a maggioranza il Consiglio per i diritti umani del governo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk". Due membri del Consiglio, Tomas Nemecek e Hubert Smekal, hanno rassegnato le dimissioni per protesta nei confronti dell'esito del voto. Valkova è stata accusata nei giorni scorsi di aver difeso leggi restrittive nei confronti dei dissidenti ai tempi del regime comunista e di aver scritto un articolo a quattro mani con il famigerato procuratore di regime Josef Urvalek. Il Consiglio dei diritti umani dell'esecutivo conta 25 membri. 15 rappresentano il governo e i suoi ministri e altre istituzioni pubbliche. Altri 10 rappresentano i cittadini, e tra di loro c'erano anche i due dimissionari. Un altro membro del Consiglio, il filosofo Daniel Kroupa, aveva dato le sue dimissioni lo scorso anno, all'epoca in cui Valkova era stata eletta al ruolo di commissario. (Vap)