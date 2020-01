Finestra sul mondo: Italia, Salvini contro “La Repubblica”

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha accusato il quotidiano “La Repubblica” di creare “un clima violento” con il titolo che ha recentemente pubblicato in prima pagina “Cancellare Salvini”. Come riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il titolo apriva un'intervista di “La Repubblica” a Graziano Delrio, in cui il capogruppo del Partito democratico (Pd) alla Camera dei deputati chiedeva l'immediata abrogazione dei decreti sicurezza, adottati su iniziativa di Salvini quando era vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno nel precedente governo, formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Lega. Commentando il titolo di “La Repubblica”, Salvini ha dichiarato: “È sempre la sinistra che accusa la destra di essere responsabile dell'odio e della violenza, ma gli unici che provocano odio e violenza sono loro”. Una posizione ribadita dai capigruppo della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, rispettivamente Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. In una dichiarazione congiunta, Molinari e Romeo hanno affermato che la prima pagina di “La Repubblica” su Salvini è una “prova inequivocabile” di come sia “la sinistra che coltiva la cultura dell'odio, non tollerando posizioni contrarie alle sue e volendo spazzar via chi la pensa diversamente”. Per il direttore di “La Repubblica”, Carlo Verdelli, “il vero aggressore” è Salvini. Il titolo oggetto di discussione era, infatti, “una sintesi fattualmente corretta del contenuto centrale dell'intervista con Delrio, ossia l'abrogazione delle leggi sull'immigrazione solitamente associate al nome di Salvini”. Secondo Verdelli, non vi era alcun invito a “cancellare Salvini, che ha volutamente frainteso”. (Sit)