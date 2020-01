Finestra sul mondo: Germania, Brinkhaus (Cdu), prossimo ministro Esteri sia di Cdu-Csu

- Il prossimo ministro degli Esteri tedesco deve essere espressione dell'Unione, coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). È quanto affermato dal capogruppo dell'Unione, l'esponente della Cdu Ralph Brinkhaus. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankf urter Allgemeine Zeitung”, Brinkhaus ha dichiarato: “Sarebbe positivo per il paese se il ninistero degli Esteri fosse gestito nuovamente dall'Unione, dopo oltre 50 anni. La politica estera è una questione fondamentale in questo paese”. L'ultimo ministro degli Esteri espresso del'Unione fu l'esponente della Cdu Gerhard Schroeder, che tenne l'incarico dal 1961 al 1966. Successivamente, la direzione della diplomazia di Berlino è stata affidata a membri del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), del Partito liberaldemocratico (Fdp) e dei Verdi. (Sit)