Finestra sul mondo: Francia, Le Pen annuncia candidatura a presidenziali 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del tradizionale incontro con la stampa per gli auguri di inizio anno, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha annunciato ieri, 16 gennaio, che si ricandiderà alle elezioni presidenziali del 2022. Lo riferisce la stampa francese, spiegando che l'annuncio è arrivato con largo anticipo. “La mia decisione è stata riflettuta ma è presa”, ha detto Le Pen, ricordando che l'ultima decisione spetta al Congresso del suo partito. “Il mio progetto è quello di andare verso un progetto di unità nazionale attorno a un grande disegno francese”, ha detto Le Pen. Il quotidiano francese “Le Figaro”, scrive che questa mossa ha l'obiettivo di risvegliare gli animi all'interno del Rassemblement National. Il partito ha accumulato un debito di 30 milioni di euro e adesso cerca nuovi donatori. Cominciare presto la campagna elettorale è anche “un modo per dire alla gente: è adesso che bisogna impegnarsi affinché (Il presidente, ndr) Emmanuel Macron non venga eletto”, ha dichiarato Le Pen dalla sede suo partito. La leader dell'estrema destra francese punterà a guidare il “blocco popolare” da contrapporre al “blocco delle elité” incarnato da Macron. Un linguaggio che riprende quello utilizzato dal politologo Jerome Sainte-Marie nella sua opera “blocco contro blocco”. (Sit)