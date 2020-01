Finestra sul mondo: Francia, riforma pensioni, sindacati cercano di reinventare protesta

- Dopo il calo di partecipazioni registrato in occasione delle ultime mobilitazioni, la protesta contro la riforma delle pensioni in Francia cerca di “reinventarsi” per riuscire a durare nel tempo. Lo scrive il quotidiano francese “Libération”, dopo che ieri, 16 gennaio, si è tenuta una nuova giornata di contestazione, alla quale hanno partecipato 187mila persone secondo il Ministero dell'Interno. Il segretario della Confederazione generale del lavoro (Cgt), Philippe Martinez, non ha voluto riconoscere il calo delle partecipazioni affermando che si tratta di un fenomeno “normale” visto che le proteste vanno avanti da un mese e mezzo. Il tasso di scioperanti nelle ferrovie è risalito al 10,1 per cento, contro il 4,7 per cento del 15 gennaio. I sindacati adesso cercano un nuovo slancio, nella speranza di riuscire a prolungare la mobilitazione. L'obiettivo è quello di coinvolgere altre categorie di lavoratori nel tentativo di ampliare la protesta. Il prossimo giorno di contestazione è stato fissato al 24 gennaio, quando il testo sarà presentato al Consiglio dei ministri, mentre il 22 e il 23 si terranno altre mobilitazioni su tutto il territorio. (Sit)