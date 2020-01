Finestra sul mondo: Regno Unito, salvataggio Flybe dimostra determinazione Johnson per regioni arretrate

- Il salvataggio della compagnia aerea Flybe dimostra la determinazione del primo ministro britannico Boris Johnson a intervenire con decisione in favore delle regioni del Regno Unito più svantaggiate e arretrate. Lo sostiene il quotidiano "Financial Times", ricordando che Flybe è la compagnia che copre il maggior numero di tratte interne del Regno Unito ed è l'unica a offrire collegamenti ad alcune delle regioni del paese meno sviluppate. L'impegno a favore delle zone ex industriali dell'Inghilterra settentrionale e nord-occidentale, dichiarato durante la campagna per le elezioni anticipate tenute nel Regno Unito il 12 dicembre scorso, è valso al suo Partito conservatore la vittoria. Un voto che ha visto i Tory conquistare numerosi seggi nelle regioni impoverite, tradizionali bastioni del Partito laburista. Ora, Johnson deve realizzare le promesse elettorali. Il primo passo del governo è stato, subito dopo il voto, modificare il metodo di calcolo con cui il ministero del Tesoro valuta l'opportunità di ogni singolo investimento. Finora, infatti, la maggior parte dei finanziamenti pubblici andava a Londra e al sud dell'Inghilterra, le zone più ricche e sviluppate del Regno Unito. La mossa successiva di Johnson è stata l'ordine a tutti i ministri di tagliare gli investimenti già decisi a favore di Londra e dell'Inghilterra meridionale, allo scopo di ricavare le risorse necessarie a finanziare nuove iniziative nel nord e nel nord-ovest della regione. La parola d'ordine è "level up", "ribilanciare" o "livellare al rialzo". Tuttavia, c'è bisogno di molto tempo per progettare e avviare grandi opere infrastrutturali che possano far ripartire l'economia delle regioni rimaste indietro. Il caso di Flybe, scrive il "Financial Times", è quindi arrivato al momento giusto e Johnson ha colto al volo l'occasione anche se il salvataggio ha significato smentire la storica opposizione dei conservatori all'intervento dello Stato nel mercato. (Sit)