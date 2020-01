Finestra sul mondo: Brexit, diventa farsa la battaglia su campane Big Ben

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 gennaio prossimo il Regno Unito uscirà formalmente dall'Unione europea, ma nel paese la Brexit continua ad animare le polemiche. In particolare, conservatori e "Brexiteer" litigano per le campane del Big Ben. A scatenare questa aspra contesa è stato Nigel Farage, fondatore prima del Partito per l'indipendenza del Regno Unito (Ukip) e poi del Partito per la Brexit. Dal primo febbraio prossimo, Farage e gli altri deputati britannici dovranno lasciare il Parlamento europeo, l'unico dove il Brexit Party abbia dei seggi,Alle elezioni anticipate tenute nel Regno Unito il 12 dicembre scorso, la formazione di Farage non ha ottenuto neanche un seggio alla Camera di comuni. Pertanto, prima di scomparire forse definitivamente di scena, Farage ha dato il via alla sua ultima battaglia, chiedendo che la Brexit venga festeggiata con un grandioso spettacolo di fuochi d'artificio e con il suono di tutte le campane del Regno Unito. Tuttaviam non se ne farà niente, o quasi. I vertici della chiesa anglicana e della chiesa cattolica hanno, infatti, negato a Farage l'impiego dei campanili per festeggiare la Brexit. Il consiglio comunale di Londra ha concesso solo una festa di canzoni-karaoke sulla piazza di Westminster. Soprattutto, non sarà il Big Ben, come voleva Farage, a scandire gli ultimi secondi prima della Brexit. Il celeberrimo orologio situato in cima alla Elisabeth Tower presso il parlamento di Westminster è in restauro e non tornerà a suonare prima di un altro paio di anni. Deluso, Farage ha cercato un capro espiatorio e lo ha trovato nel governo conservatore, accusandolo di "vergognarsi" della Brexit e di volerla passare sotto silenzio. Il primo ministro Boris Johnson ha reagito invitando i britannici a "bung a bob for a Big Ben bong" ("Versare un obolo per sentire il grande bong del Big Ben"). Il deputato conservatore ultra-euroscettico Mark Francois ha aperto su un sito web ad hoc, che in meno di 24 ore ha raccolto più di 100 mila sterline (oltre 117 mila euro). Tuttavia, è stato tutto inutile. La Commissione della Camera dei comuni, ente preposto alla gestione fisica del palazzo del parlamento e dei monumenti circostanti, aveva già rifiutato l'offerta di denaro, prima ancora che partisse la raccolta pubblica. Gelosa delle sue prerogative, la Commissione ha respinto quello che ha definito un "precedente indesiderato" di ingerenza nelle proprie procedure. La Commissione ha poi aggiunto che per riparare almeno provvisoriamente il Big Ben servono più di 500 mila sterline (oltre 585 mila euro). (Sit)