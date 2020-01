Finestra sul mondo: Spagna, governo approva riapertura "ambasciate" catalane

- Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez cambia strategia in una delle principali controversie con l'amministrazione catalana: il ministero degli Esteri ha dato la sua approvazione alla riapertura di tre rappresentanze estere della Generalitat (in Argentina, Messico e Tunisia), le cosiddette "ambasciate" catalane. Ne scrive oggi il quotidiano spagnolo "El Pais", ricordando che le tre rappresentanze in questione erano state sospese "per cautela" dalle autorità, nel timore che queste promuovessero valori separatisti. Dopo che la Generalitat ha riformulato i suoi obiettivi al loro riguardo, ora Madrid non vedrebbe più il rischio che questi centri regionali ostacolino la politica estera della Spagna. Se il quotidiano "El Espanol" parla di "sfida separatista", osservando che all'apertura dei tre uffici la Generalitat avrà un totale di 16 delegazioni all'estero, inclusa quella di Bruxelles, "El Pais" osserva che quella che sembrava una nuova posizione intransigente da parte della Generalitat nel governo spagnolo si è trasformato nel primo segno di un cambio epocale: il dialogo fra le due amministrazioni - centrale e catalana - implica una svolta rispetto alle tensioni mantenute fino ad ora e coincide con la nuova fase del dialogo che Sanchez intende promuovere nel conflitto regionale. (Sit)