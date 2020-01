Finestra sul mondo: Spagna, magistratura divisa su approvazione nomina Delgado a procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa spagnola segue con attenzione gli sviluppi sulla proposta di nomina del ministro della Giustizia, Dolores Delgado, a procuratore generale. Dopo le voci di dissenso che si erano sollevate dopo la proposta del capo del governo Pedro Sanchez, nuove reticenze sono apparse dal Consiglio generale del potere giudiziario spagnolo (Cgpj), il cosiddetto tribunale dei giudici, al quale è chiesto di esprimersi sull'idoneità dei candidati all'alta carica. Ieri il presidente del Cgpj Carlos Lesmes ha omesso di dichiarare esplicitamente "idonea" la candidata, rimuovendo dalla valutazione finale la frase di rito in base alla quale sono stati eletti gli ultimi quattro pubblici ministeri: se per Lesmes Delgado soddisfa "i requisiti" per la posizione, nel testo non è stato esplicitato come in precedenza che questi "determinano l'affermazione dell'idoneità del candidato per ottenere la nomina". La posizione del presidente della Corte è stata appoggiata nella sessione plenaria da sette magistrati, parte del blocco conservatore del Cgpj. Per Mario Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart e José Antonio Ballestero, Delgado "non soddisfa il requisito di imparzialità che implica l'assunzione di responsabilità così elevate", sottoscrivendo un duro voto contro la candidata. La posizione dei sette magistrati non ha impedito l'approvazione della nomina di Delgado a procuratore generale, garantita dal sostegno espresso da 12 membri del Cgpj. (Sit)