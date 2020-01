Finestra sul mondo: Usa, al via il processo di impeachment a carico di Trump

- Il processo di impeachment a carico del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accusato dalla maggioranza democratica alla Camera di abuso di potere e ostruzione al Congresso, si è aperto oggi al Senato degli Stati Uniti con la lettura formale dei capi di accusa approvati dalla Camera, seguita dal giuramento dei senatori, che si sono impegnati a pronunciarsi con imparzialità. Lo riferisce il "Wall Street Journal", che fornisce un resoconto della prima giornata del terzo processo di impeachment ad un presidente nella storia degli Stati Uniti. Per rimuovere dal suo incarico il titolare della Casa Bianca, almeno due terzi dei senatori dovrebbero votare a favore dell'accusa. Trump ha sempre negato qualsiasi illecito. A mezzogiorno di ieri (le 18 in Italia) ogni senatore era seduto alla sua scrivania, uno spettacolo raro durante le sedute ordinarie, quando sovente i senatori pronunciano i loro discorsi in un'Aula vuota. Alle 12.05, i "manager" della Camera dei rappresentanti, che fungeranno da pubblici ministeri durante il processo, sono arrivati nell'Emiciclo, incedendo due a due, guidati dal presidente della commissione Intelligence della Camera, Adam Schiff, e dal presidente commissione Giustizia, Jerrold Nadler, entrambi acerrimi avversari politici di Trump. Il primo articolo di impeachment è relativo al fatto che Trump avrebbe sollecitato l'Ucraina a indagare sull'ex vicepresidente Joe Biden, candidato di spicco per la nomina presidenziale del Partito democratico, usando come leva anche il blocco di quasi 400 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev. Il secondo articolo accusa il capo della Casa Bianca di ostruzione al Congresso nella conduzione delle indagini. (Sit)