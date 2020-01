Finestra sul mondo: Usa-Ue, commissario Hogan, Europa non prende ordini da Washington

- Il nuovo commissario per il Commercio dell'Unione europea, Phil Hogan, in visita negli Stati Uniti dal 14 gennaio, ha difeso con decisione la gestione delle relazioni con l’Iran da parte dell’Unione europea, in risposta a indiscrezioni di stampa secondo cui Washington avrebbe minacciato dazi del 25 per cento sulle auto europee per spingere Germania, Francia e Regno Unito ad accusare formalmente Teheran di aver violato l’accordo sul nucleare del 2015: iniziativa che i tre paesi europei hanno effettivamente intrapreso il 14 gennaio scorso. “Non siamo una estensione degli Stati Uniti d’America nell’Unione europea, ha però dichiarato Hogan durante un intervento presso il think tank Center for Strategic and International Studies. “Siamo l’Unione europea, e saranno i nostri Stati membri a stabilire quali debbano essere le nostre politiche, si tratti di commercio, sicurezza o altre aree”. Hogan non ha commentato direttamente le presunte minacce tariffarie che secondo indiscrezioni della “Washington Post” sarebbero state rivolte all’Ue. Durante il suo discorso di ieri, il commissario europeo ha però lamentato che è sempre più difficile difendere le politiche di apertura commerciale dell’Unione “quando le aziende europee rischiano di essere colpite da tariffe e restrizioni ingiustificate senza alcun preavviso”. (Sit)