Nagorno-Karabakh: Azerbaigian-Armenia, a fine mese nuovo incontro fra ministri Esteri

- Il prossimo incontro fra i ministri degli Esteri di Azerbaigian e Armenia è programmato per la fine del mese di gennaio. Lo ha detto il ministro degli Esteri azerbaigiano Elmar Mammadyarov nel corso di un briefing con la stampa. Il ministro Mammadyarov ha affermato che la questione è stata discussa in un incontro con il rappresentante personale del presidente in esercizio dell'Osce sul conflitto tra Armenia e Azerbaigian, per il Nagorno-Karabakh, Andrzej Kasprzyk. Mammadyarov ha osservato inoltre che i copresidenti del Gruppo Minsk dell'Osce prevedono di organizzare una visita nella regione nel primo trimestre del 2020. (segue) (Res)