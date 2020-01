Rozzano: sparò a suocero con complice, condannati a 20 e 18 anni

- Sono stati entrambi condannati rispettivamente a 20 anni l'esecutore materiale, E.S. di 35 anni, e a 18 anni il complice, A.M di 27 anni, per l'omicidio premeditato aggravato del suocero 63enne del primo commesso lo scorso 25 febbraio a Rozzano, nel Milanese. Lo ha deciso il gup Aurelio Barazzetta, non accogliendo la richiesta del pm Monica Di Marco che aveva chiesto per entrambi l'ergastolo, che ha riconosciuto ai due imputati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti della premeditazione. È stato inoltre disposto un risarcimento 'simbolico' di un euro in favore dell'ex compagna di E.S. nonché figlia della vittima. Secondo le indagini dei militari della tenenza locale e del nucleo investigativo di via della Moscova, E.S. dopo aver cercato il suocero di 63 anni a bordo di uno scooter guidato da A.M. in giro per il comune dell'hinterland meridionale di Milano lo aveva rintracciato nel parcheggio di un supermercato in via Lazio e lo aveva poi freddato con quattro colpi di pistola, due all'addome, uno alla testa, uno alla spalla. Dietro il gesto ci sarebbe stata una vicenda di abusi, risalenti all'estate del 2018, commessi dal suocero sulla nipotina per la quale era stata aperta un'indagine dalla procura di Milano. I due killer si erano costituiti alla caserma della tenenza di Rozzano il giorno successivo. (Rem)