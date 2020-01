Roma: in fiamme appartamento nel quartiere Don Bosco

- Un incendio è divampato in un appartamento al piano terra in viale Bruno Pelizzi 161 nel quartiere Don Bosco a Roma. Ancora da accertare le cause che hanno dato il via al rogo nell’appartamento, di circa 25 metri quadri, è che è stato dichiarato inagibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta e nessun danno strutturale alle abitazione circostanti è stato registrato. I disagi hanno riguardato più che altro il fumo abbondante che ha invaso le case limitrofe.(Rer)