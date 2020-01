Cultura: la mostra Mediterranea chiude i battenti con il saluto del presidente dell’Asi

- La mostra Mediterranea, promossa dall’Agenzia spaziale italiana e Telespazio, in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il Polo Museale della Basilicata, in esposizione al Museo Ridola, chiude i battenti dopo 4 mesi in esposizione. A “chiudere” l’esposizione, inserita nel programma ufficiale di Matera Capitale europea della cultura per il 2019, sarà il presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia che visiterà la mostra, accompagnato, per l’occasione, dal presidente della Fondazione, Salvatore Adduce, dal direttore del Polo Museale della Basilicata, Marta Ragozzino e dal prorettore vicario dell'Università degli Studi della Basilicata, Michele Perniola. La visita è prevista per le ore 16 di domenica 19 gennaio. La mattina successiva il Presidente Saccoccia sarà al Centro di Geodesia Spaziale di Matera per incontrare il personale dell'Asi e visitare le strutture di e-Geos, joint venture tra Asi e Telespazio. (Com)