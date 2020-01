Sudan: generale Jamal Abdul Majeed nuovo capo dell’intelligence

- Il Consiglio sovrano di transizione del Sudan, che guida il paese dopo la destituzione del presidente Omar al bashir, ha accettato le dimissioni del generale Abu Bakr Dumblab, capo del Servizio di intelligence generale (ex Servizio di intelligence e sicurezza nazionale, Niss), nominando al suo posto il generale Jamal Abdul Majeed, già direttore dell'intelligence militare. È quanto reso noto dal Consiglio in una nota. Le dimissioni di Dumblab sono giunte dopo gli scontri avvenuti martedì scorso a Khartum fra membri dell’intelligence e e militari dell’esercito, nei quali sono morte cinque persone, tra cui due militari. Dumblab si è dimesso “per aprire la porta a una nuova leadership che assumesse la direzione dell'agenzia in questa fase delicata e delicata”, si legge nella nota. In precedenza le autorità del Sudan avevano annunciato la riapertura dello spazio aereo e la ripresa delle attività dell’aeroporto internazionale di Khartum dopo una giornata di sospensione a causa degli scontri, avvenuti dopo che alcuni membri del servizio di intelligence hanno aperto il fuoco per protestare contro la ristrutturazione del dipartimento e chiedere un risarcimento per la cessazione del loro servizio. Già martedì sera il portavoce del governo Faisal Mohamed Salah aveva fatto sapere che le forze di sicurezza avevano contenuto la protesta e aveva invitato le “forze ribelli” a consegnare le armi, aggiungendo che non ci sarebbero state vittime tra le forze di sicurezza o fra i civili. L’agenzia di intelligence del Sudan (Niss) ha nel frattempo rilasciato una dichiarazione su Twitter in cui si attribuisce l'ammutinamento ai reclami degli ufficiali per un indebito risarcimento durante la fase di transizione. (segue) (Res)