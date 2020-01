Italia-Romania: aperto nuovo consolato onorario a Firenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore romeno in Italia, George Gabriel Bologan, ha partecipato all'inaugurazione del nnuovo consolato onorario a Firenze, una sede diplomatica molto importante per i quasi 85 mila cittadini di origine romena che vivono in Toscana, di cui oltre 20 mila a Firenze. Lo ha reso noto, in un comunicato, l'ambasciata della Romania in Italia. Il nuovo console onorario è Paolo Fagiolini, imprenditore toscano per molti anni impegnato nel settore della sanità e delle biotecnologie. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato oltre al console generale romeno a Bologna Daniela Dobre, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il prefetto Laura Lega, nonché altre autorità regionali e locali. In questa occasione, l'ambasciatore della Romania in Italia, George Bologan, ha sottolineato che "la riapertura del consolato onorario in Toscana è un passo importante per le relazioni bilaterali". "I consolati onorari sono parte integrante delle relazioni internazionali e mirano allo sviluppo delle relazioni commerciali e culturali, avendo attualmente una forte vocazione nell'ambito dell'Ue: quella di consolidare la coesione e la conoscenza reciproca, favorendo la formazione di una coscienza europea, tanto necessaria per l'affermazione dell'Europa come attore globale". (segue) (Res)