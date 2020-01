Italia-Romania: aperto nuovo consolato onorario a Firenze (2)

- Il console Fagiolini ha spiegato che la sede diplomatica assisterà le migliaia di romeni in Toscana. "Ci sono moltissimi cittadini romeni ben integrati sul territorio della Toscana, in vari campi di attività e in settori di importanza strategica. È a loro che ci rivolgiamo con la convinzione che potremo sostenerli in vista di una migliore integrazione e di un migliore sviluppo", ha detto Fagiolini. Il consolato onorario della Romania a Firenze sarà "un punto di riferimento per le aziende italiane che vogliono essere presenti in Romania, dove la crescita economica e il rapido sviluppo hanno portato alla creazione di oltre 40 mila aziende romene a capitale italiano, tra cui oltre 23 mila ancora attive. A conclusione, Paolo Fagiolini ha sottolineato che, visti "i principali gruppi, le aziende e banche italiane presenti in Romania, nonché gli oltre 300 voli settimanali che collegano i due paesi, l'apertura del nuovo consolato rafforza la relazione già solida tra Romania e Italia". (Res)