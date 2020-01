India: stupro di gruppo di Delhi, respinta istanza grazia di uno dei quattro condannati a morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’India, Ram Nath Kovind, ha respinto la domanda di grazia di Mukesh Singh (32 anni), uno dei quattro condannati a morte per lo stupro di gruppo e l’omicidio della giovane Jyoti Singh, nota come Nirbhaya, avvenuto a Nuova Delhi nel 2012. Il capo di Stato si è pronunciato su raccomandazione del governo: il ministro dell’Interno, Amit Shah, ha raccomandato il rigetto della richiesta di clemenza. Singh si è rivolto al presidente dopo che la Corte suprema ha respinto l’istanza di ultimo grado prevista nel paese (detta “curative petition”). Il 7 gennaio la Corte d’assise aveva fissato al 22 gennaio l’esecuzione della sentenza, ma la domanda di grazia ha allungato i tempi perché la legge prevede che ai condannati siano concessi 14 giorni di tempo per prepararsi alla morte. La Corte d’assise dovrebbe stabilire a breve una nuova data. Gli altri tre condannati sono Akshay Kumar Singh (31), Pawan Gupta (25) e Vinay Sharma (26). I quattro uomini sono stati giudicati colpevoli di violenza sessuale e torture contro la vittima, una studentessa di fisioterapia di 23 anni. Le sentenze, emesse in primo grado nel 2013, sono state confermate nel 2014 in appello; nel 2017 la Corte suprema ha respinto le istanze di revisione. (segue) (Inn)