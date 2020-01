Ungheria: premier Orban, Ppe ha tradito Fidesz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo ungherese Fidesz è stato "a un passo" dal lasciare il Partito popolare europeo (Ppe). Lo ha dichiarato il premier ungherese, Viktor Orban, in un'intervista all'emittente "Kossuth Radio". Riferendosi alla risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto in Ungheria e Polonia e all'ampio sostegno che il Ppe le ha dato, Orban ha detto che Fidesz è stato così vicino dall'abbandonare perché la maggioranza della formazione "ci ha traditi". Il capo dell'esecutivo di Budapest ha aggiunto che gli eurodeputati francesi, spagnoli e italiani nel Ppe sono "chiaramente dalla nostra parte", e nel dibattito hanno argomentato la necessità per il Ppe di schierarsi dalla parte dell'Ungheria. La situazione non può restare così com'è, prosegue Orban. Se il Ppe non difende l'Ungheria "dovremo lanciare un nuovo movimento europeo cristiano-democratico" e, dice il premier, "abbiamo alleati per farlo". (Vap)