Ucraina: governo riunito con il premier Honcharuk per discutere dimissioni

- Il Consiglio dei ministri dell'Ucraina è attualmente riunito con il premier Oleksiy Honcharuk per discutere delle dimissioni presentate oggi dal capo del governo. Lo ha affermato il presidente del Parlamento ucraino Dmitry Razumkov., ripreso dai media locali. "Al momento, il governo è riunito per delle consultazioni, quindi non ci saranno question time alla Verkhovna Rada", ha spiegato Razumkov, in apertura della sessione parlamentare odiera. Si terrà in ogni caso come previsto il discorso in aula del ministro degli Esteri Vadym Prystaiko, ha aggiunto il presidente del Parlamento. (segue) (Res)