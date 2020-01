Ucraina: governo riunito con il premier Honcharuk per discutere dimissioni (2)

- Il primo ministro Honcharuk ha scritto una lettera di dimissioni al presidente Volodymyr Zelensky. Come spiegato dallo stesso Honcharuk, l'iniziativa risponde alle speculazioni emerse in questi giorni circa un audio pubblicato su Internet in cui il premier sembrerebbe esprimere delle critiche nei confronti del capo dello Stato. "Ho assunto l'incarico per attuare il programma del presidente. Egli rappresenta un modello di onesta, a mio avviso. In ogni caso, onde evitare ogni dubbio rispetto al mio rapporto di fiducia con il capo dello Stato, ho scritto una lettera di dimissioni, che ho inviato al presidente", ha scritto Honcharuk sul proprio profilo Facebook. (segue) (Res)