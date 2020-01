Ucraina: governo riunito con il premier Honcharuk per discutere dimissioni (3)

- Nella giornata di ieri, il servizio stampa del governo ucraino ha smentito le indiscrezioni circa le presunte dimissioni del premier Honcharuk. “Le informazioni sulle dimissioni del primo ministro non sono vere”, si legge in una dichiarazione, ripresa dall’emittente ucraina “112”. Il servizio stampa dell’esecutivo di Kiev ha anche negato di avere informazioni in merito all’autenticità di audio o video diffusi sulla rete, nei quali si sentirebbe Honcharuk criticare il presidente Volodymyr Zelensky. Nello specifico, nell’audio circolante su canali Telegram e altre piattaforme, l’attuale primo ministro avrebbe fatto dei commenti sulle scarse conoscenze in termini economici e finanziari del capo dello Stato, poco prima di una riunione dello stesso Zelensky con i rappresentanti del governo. (Res)