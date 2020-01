Napoli: de Magistris, stiamo incrementando trasporto su gomma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'inefficienza, l'attesa di nuovi treni, c'è stato un episodio grave". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc commentando lo scontro che nei giorni scorsi ha coinvolto i treni della linea 1 della metropolitana di Napoli. "Quell'incidente rappresenta un dramma per la nostra città - ha proseguito il sindaco - abbaio due treni sequestrati, una tratta anch'essa sequestrata e un treno in riparazione. Abbiamo trovato 100 milioni per comprare i nuovi treni, che stanno per arrivare, ma il cittadino, giustamente, pretende il servizio. L'obiettivo è garantire il massimo servizio con i terni che abbiamo. Le notizie non sono ottimali, ma nemmeno tragiche. Dinanzi a questo episodio, la colpa viene data al sindaco. Il mio compito è fare i modo che gli abitati possano avere un trasporto più efficiente, e così ho fatto, altrimenti Anm sarebbe stata chiusa. Dobbiamo solo pensare a lavorare. Sono il primo interessato a sapere quello è accaduto. Da tempo accadono tutta una serie di cose che mi lasciano molto perplesso. Oggi paghiamo un prezzo altissimo. Sono state fatte diverse riunioni per incrementare sia il trasporto su gomma che la presenza della polizia municipale. In alcuni momenti si accumulano inconvenienti su inconveniente, problemi su problemi. Speriamo che, per lunedì, riusciremo a fare aggiornamenti in tempo reale e speriamo che l'azienda incaricata per i nuovi treni rispetti l'accordo di fine febbraio". (Ren)