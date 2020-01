Roma: spacciatori non si fermano all’alt, arrestati dopo inseguimento

- Quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt, nel corso di un controllo stradale in zona Prato Fiorito a Roma, due uomini di 44 e 42 anni anziché fermarsi si sono dati alla fuga a bordo della loro auto. Inseguiti dai militari, da via Polizzi Generosa fino a via San Fratello, i due - romani e con precedenti - sono stati bloccati e trovati in possesso di 76 dosi di cocaina e diverse centinaia di euro, probabilmente provento dello spaccio. Per questo sono stati arrestati. Ora dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso dei controlli sul territorio, che ha interessato anche i quartieri di tra Tor Bella Monaca e Borghesiana, i carabinieri hanno arrestato anche un 40enne romano che spacciava cocaina in via dell’Archeologia. L’uomo era in possesso di droga e 635 euro in contanti.(Rer)