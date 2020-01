Usa-Russia: Lavrov, Washington viola norme internazionali rifiutando arbitrariamente visti

- Il fatto di essere il paese che ospita il quartier generale delle Nazioni Unite è un privilegio di cui gli Stati Uniti stanno abusando, rifiutandosi di concedere il visto ai diplomatici con cui non hanno buoni rapporti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa organizzata per discutere il lavoro svolto dalla diplomazia di Mosca nel corso del 2019. “Le autorità di Washington hanno chiaramente abusato di questo privilegio: ai rappresentati di paesi con cui non hanno buoni rapporti non viene concesso il visto, e questa è una grave violazione delle norme internazionali”, ha detto il ministro. (Rum)