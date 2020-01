Iraq: vice premier curdo Talabani riceve console Usa Fagin

- Il vice premier della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Qubad Talabani, ha ricevuto ieri il Console Generale degli Stati Uniti a Erbil, Steven Fagin. Discutendo degli ambiziosi sforzi di riforma del Kurdistan iracheno, il vice premier Talabani "ha illustrato le misure adottate per migliorare e standardizzare il sistema bancario nella regione del Kurdistan, i cui benefici si avvertiranno in tutto il settore finanziario", secondo quanto si legge in una nota diramata da Erbil. Talabani ha anche chiesto il sostegno degli Stati Uniti e della comunità internazionale per il cammino di riforma della regione curda. Il leader curdo ha inoltre ribadito che il rafforzamento dei legami bilaterali con gli Stati Uniti resta una priorità per il Kurdistan iracheno. (Irb)