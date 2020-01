Montenegro: ministro Difesa, proteste Chiesa ortodossa serba aggressione contro indipendenza nazionale

- Le proteste organizzate dalla Chiesa ortodossa serba contro la nuova legge sulle libertà religiose in Montenegro rappresentano un tentativo di negare l'indipendenza del Montenegro. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa di Podgorica Predrag Boskovic all'emittente "Rtcg". Boskovic ha affermato che "la campagna non è iniziata a causa della legge per se, ma è indirizzata verso la negazione del Montenegro e della nazione dei montenegrini". Boskovic ha detto che "abbiamo assistito a dichiarazioni di alcuni singoli che hanno sostenuto che il Montenegro deve essere ridato alla Serbia, il che indica che la natura delle proteste e del chiasso sollevato non sta nella legge sulle libertà religiose ma nella negazione dell'indipendenza del nostro paese". Boskovic ha evidenziato che "il Montenegro non farà a ogni modo passi indietro e, come ha affermato il premier Dusko Markovic, siamo pronti a discutere con la metropolia montenegrina della Chiesa ortodossa serba sulla firma dell'accodo di base". (segue) (Mop)