Montenegro: ministro Difesa, proteste Chiesa ortodossa serba aggressione contro indipendenza nazionale (2)

- La Chiesa ortodossa serba non intende "cedere di un passo" nei confronti della nuova legge sulle libertà religiose approvata in Montenegro, come ha annunciato il consigliere legale della metropolia montenegrina della Chiesa ortodossa serba Vladimir Leposavic in una dichiarazione riportata ieri dall'emittente "B92". Leposavic ha detto che la legge in questione "è contraria alla costituzione montenegrina e alle regole internazionali". Per questo motivo, "la Chiesa ortodossa serba presenterà una denuncia per stabilire la costituzionalità della legge e in seguito, finite le vie legali locali, ci rivolgeremo al Tribunale europeo per i diritti umani di Strasburgo". (segue) (Mop)