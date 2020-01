Tunisia: il parlamento annuncia una seduta plenaria con il governo per discutere di Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale della Tunisia) ha deciso di organizzare una seduta plenaria di dialogo con il governo sulla Libia. Lo annuncia un comunicato del Parlamento tunisino. La decisione è stata presa ieri, 16 gennaio, durante una riunione al parlamento del Bardo. Al centro della seduta che si terrà la prossima settimana saranno la crisi libica e le eventuali ripercussioni di quest’ultima sulla Tunisia. L’ufficio dell’Assemblea ha anche deciso di proseguire i lavori della sua plenaria oggi, 17 gennaio, per terminare la disamina dei disegni di legge presentati nei due giorni scorsi. L’ufficio del Parlamento ha inoltre inoltrato una serie di questioni scritte al governo e ha rinivato la nuova versione del progetto di legge sull’economia sociale e solidale sottoposta dal governo alla commissione competente. È stata infine approvata l’istituzione di gruppi d’amicizia interparlamentari nel quadro della discussione delle attività esterne dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo. La decisione di prendere in esame il dossier libico arriva a pochi giorni dalla conferenza di Berlino programmata per il 19 gennaio, cui la Tunisia non è stata però invitata. Nei giorni scorsi, l’ambasciatore di Tunisi in Germania ha espresso la propria sorpresa per l’esclusione del suo paese dal tavolo dei negoziati. (Tut)