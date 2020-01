Governo: al via Cdm, all'ordine del giorno anche dotazione taser a Forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato intorno alle ore 9.30 a palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Fra i provvedimenti all'ordine del giorno, la riunione dovrebbe dare il via libera al regolamento che disciplina l'uso della pistola ad impulsi elettrici, o taser, da parte delle forze di Polizia. Dopo il via libera preliminare il provvedimento passerà al vaglio del Consiglio di Stato prima di tornare in Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva. La scelta di dotare le Forze dell'ordine della pistola elettrica arriva dopo un anno di positiva sperimentazione in diverse città italiane. Al vaglio del Cdm anche il provvedimento che mira a riformare ed ampliare il registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. (Rin)