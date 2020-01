Siria: Lavrov, inviato speciale dell'Onu Pedersen la prossima settimana sarà in Russia

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, si recherà in visita ufficiale nella Federazione Russa la prossima settimana. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa organizzata oggi per discutere il lavoro svolto nel corso del 2019. “Il rappresentante speciale sarà in Russia la prossima settimana, e si recherà anche a Damasco nel prossimo futuro: spero che queste visite, insieme alla continuazione di un dialogo costruttivo con la leadership siriana, possano contribuire alla formulazione di un programma per i lavori della commissione costituzionale, la cui formazione è stata uno dei risultati più importanti che abbiamo ottenuto nel 2019”, ha detto Lavrov, aggiungendo che “in Siria stiamo registrando progressi in ambito militare, politico, diplomatico e umanitario”. A essere leggermente in ritardo, ha detto il ministro, è la “ripresa economica del paese a fronte dell’atteggiamento di alcuni paesi occidentali, che cambiano opinione a seconda della situazione”. (Rum)