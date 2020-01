Ostia: Possanzini (Si), a ospedale Grassi taglio ore addetti per appalti a ribasso

- All’ospedale Grassi di Ostia tra gli addetti alle pulizie “ci sono lavoratori che guadagnano, quando va di lusso, 400 euro al mese o poco più per un part time”. È quanto afferma in una nota Marco Possanzini, segretario di Sinistra italiana per il X municipio di Roma, che spiega anche: “Dal 15 gennaio, per un cambio di appalto, i lavoratori che si occupano della pulizia hanno visto tagliato del 25 per cento il monte ore lavorate e di conseguenza il salario percepito”. Per Possanzini “questa è la drammatica conseguenza della sovrapposizione degli effetti dovuti alle esternalizzazioni dei servizi e alle gare al massimo ribasso”, pertanto chiede “un impegno immediato del presidente della Regione Lazio Zingaretti e del ministro della Salute Speranza per fermare questa vergogna”.(Com)