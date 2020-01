Russia: Duma valuterà il 20 gennaio proposta di legge su nuovo Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della Duma di Stato russa (camera bassa del parlamento) esaminerà con procedura d’urgenza il disegno di legge presidenziale sulla creazione dell’incarico di vice presidente del Consiglio di sicurezza in una sessione del 20 gennaio. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Duma, citando il presidente, Vjacheslav Volodin "L'iniziativa legislativa del presidente per l'introduzione della carica di vicepresidente del Consiglio di sicurezza sarà presa in considerazione prioritariamente lunedì 20 gennaio presso il Consiglio della Duma di Stato", ha dichiarato il presidente della Duma di Stato. Mercoledì, a seguito delle dimissioni dell'ex primo ministro Dmitrij Medvedev, il presidente Vladimir Putin ha annunciato la creazione della nuova posizione di vicepresidente del Consiglio di sicurezza che dovrebbe essere ricoperta dall'ex premier.(Rum)