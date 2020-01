Messico: militari rispondono ad attacco nel nord del paese, morti undici presunti aggressori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pattuglia di militari dell'esercito messicano ha ucciso nel pomeriggio di giovedì (la tarda serata in Italia) undici presunti sicari che avevano teso loro un'imboscata in una località nel nordest del paese. Gli uomini del ministero della Difesa, riportano i media locali, erano impegnati in un giro di perlustrazione in una strada del municipio di Miguel Aleman, nello stato di Taumalipas, quando sono stati aggrediti da persone con armi da fuoco di grosso calibro, nascosti tra i rovi. I militari hanno quindi risposto al fuoco causando la morte di undici civili. Al termine della sparatoria, riporta la nota del ministero. sono stati sequestrati "undici fucili ak-47 e un ordigno esplosivo". (segue) (Mec)