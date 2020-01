Corea del Sud: Banca centrale blocca tasso di riferimento all’1,25 per cento (6)

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha convocato lo scorso novembre i ministri economici della sua amministrazione per un incontro presso la residenza presidenziale, in risposta alle crescenti preoccupazioni generate dal taglio delle previsioni di crescita della quarta economia asiatica. Gli incontri separati tra il presidente e i soli ministri economici è una misura inusuale, tanto più che all’incontro non presenzierà il ministro delle Finanze, Hong Man-ki, che regge anche la carica di vicepremier per l’economia, e che si trova in visita ufficiale negli Stati Uniti per incontri del G20 e del Fondo monetario internazionale (Fmi). Il portavoce della presidenza sudcoreana, Ko Min-jung, ha dichiarato che gli incontri serviranno a Moon per fare il punto “di una serie di questioni di carattere economico pendenti, inclusa la recente situazione economica, le tendenza, i dati relativi all’occupazione e l’indirizzo di politica economica” dell’amministrazione. Questa settimana l’Fmi ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per la Corea del Sud,dal 2,6 al 2 per cento. (segue) (Git)