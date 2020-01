Imprese: Fiat Chrysler e Foxconn studiano joint venture per veicoli elettrici

- La casa automobilistica italiana italo-statunitense Fiat Chrysler (Fca) e la società taiwanese Hon Hai, proprietaria di Foxconn, intendono istituire una joint venture per la produzione di veicoli elettrici e lo sviluppo di tecnologie per l'interconnessione wireless tra autovetture. Lo ha annunciato la compagnia taiwanese. "Fiat Chrysler e Hon Hai stanno negoziando una joint venture paritaria", ha affermato Hon Hai in una nota. La compagnia taiwanese ha spiegato che deterrà la sua quota del 50 per cento sia direttamente che indirettamente, e la sua partecipazione diretta non supererà il 40 per cento. (segue) (Cip)