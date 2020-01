Imprese: Fiat Chrysler e Foxconn studiano joint venture per veicoli elettrici (2)

- La joint venture con Hon Hai produrrà veicoli per il mercato cinese, ma molti dettagli dell'accordo devono ancora essere elaborati, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla questione, aggiungendo che l'accordo finale verrà probabilmente presentato nei prossimi mesi. Foxconn ha investito molto in imprese legate all'innovazione nei trasporti, tra cui Didi Chuxing, il colosso cinese dei servizi di guida, e le startup cinesi di veicoli elettrici Byton e Xpeng. Foxconn ha anche investito nel colosso cinese della batteria Catl e in una varietà di altre start-up tecnologiche per il trasporto principalmente cinesi. (Cip)